12:51 2 февраля | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Паулу Дуарте: "Кое-кто помешал сборной Буркина-Фасо выиграть"

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Главный тренер сборной Буркина-Фасо Паулу Дуарте выразил недовольство работой судей на матче 1/2 финала Кубка Африки с Египтом. Встреча завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были египтяне.

– Я хочу поздравить того, кто мешал нам победить, – цитирует AFP Дуарте. – Не комментирую судейство, но сейчас я вынужден говорить. Все видели, что было в первом тайме: при игре один в один защитник египтян сыграл рукой. Судья фиксирует нарушение спустя 30 секунд и после помощи ассистентов. Причем не дает карточки. Я говорю о самой игре, а не о серии пенальти. У Египта очень опытный вратарь. Но в матче должны были побеждать мы. И нам не позволили этого сделать.

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Материалы REN-TV

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