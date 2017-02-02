Паулу Дуарте: "Кое-кто помешал сборной Буркина-Фасо выиграть"

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Паулу Дуарте выразил недовольство работой судей на матче 1/2 финала Кубка Африки с Египтом. Встреча завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были египтяне.

– Я хочу поздравить того, кто мешал нам победить, – цитирует AFP Дуарте. – Не комментирую судейство, но сейчас я вынужден говорить. Все видели, что было в первом тайме: при игре один в один защитник египтян сыграл рукой. Судья фиксирует нарушение спустя 30 секунд и после помощи ассистентов. Причем не дает карточки. Я говорю о самой игре, а не о серии пенальти. У Египта очень опытный вратарь. Но в матче должны были побеждать мы. И нам не позволили этого сделать.