Выживший в авиакатастрофе защитник "Шапекоэнсе": "Сделаю все возможное для возвращения на поле"

Защитник "Шапекоэнсе" Нету, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, отметил, что считает себя счастливым человеком, сообщает Marca. Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Нету в числе шестерых выживших два футболиста – вратарь Жаксон и защитники Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

– Многие назвали бы вас счастливым человеком.

– Я верю, что Бог дал мне еще один шанс, и теперь я не должен его подвести. Что бы не случилось я буду бороться. Каждый день должен благодарить Бога за это чудо.

– Нам ждать вашего возвращения на поле?

– Сделаю все для этого возможное. Я в хороших руках клубных врачей. Президент команды пришел ко мне и успокоил, сказав сосредоточиться на восстановлении, соблюдать рекомендации врачей. Знаю, что впереди большая работа, но я буду бороться.

– Есть ли какое-то особенное воспоминание, связанное с погибшими партнерами?

– Я просто очень по ним скучаю, мне не хватает каждого из них. Всегда буду вспоминать их только с радостью. С некоторыми из ребят я был знаком еще со времен юношеского футбола. Это были хорошие люди, никогда не оставлявшие партнера в беде. В коллективе была уникальная атмосфера. Пусть земля им будет пухом. Бесконечно люблю этих ребят.