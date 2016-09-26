Вратарь юниорской сборной Узбекистана забил гол из своей штрафной

Вратарь юниорской сборной Узбекистана Ясурбек Умрзаков стал автором гола через все поле в матче чемпионата Азии для игроков не старше 16 лет против КНДР (3:1). Мяч, который Умрзаков выбил из своей штрафной, пролетел через все поле, а вышедший далеко из ворот голкипер соперника не успел его догнать.

Сборная Узбекистана одержала победы во всех трех матчах группового турнира и в четвертьфинале встретится с Ираком.