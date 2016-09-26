Вратарь юниорской сборной Узбекистана забил гол из своей штрафной

Вратарь юниорской сборной Узбекистана Ясурбек Умрзаков стал автором гола через все поле в матче чемпионата Азии для игроков не старше 16 лет против КНДР (3:1). Мяч, который Умрзаков выбил из своей штрафной, пролетел через все поле, а вышедший далеко из ворот голкипер соперника не успел его догнать.
Сборная Узбекистана одержала победы во всех трех матчах группового турнира и в четвертьфинале встретится с Ираком.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
дурь какая-то. много действий и все одно глупее другого... очень подозрительно. видимо воротчик поругался с бабой своей и сказал, что покончит с собой (через расстрел из артиллерии на глазах всей страны).
18:43 26 сентября
lordblack
А зачем он нырнул в 10 метрах от мяча в первый раз? От пуль вражин уворачивался?)
17:25 26 сентября
Инопланетный разум1
Надеюсь,северокорейского вратаря не расстреляют на родине.
17:24 26 сентября
H2C5OH
кндр походу очень серьезная страна... цирка нету а клоуны есть, причем талантливые
16:44 26 сентября
Ботаникум
Ment Ali + + +
15:27 26 сентября
puzzar
вратари видимо договорились и ставку сделали
15:10 26 сентября
Ment Ali
Вратарь корейцев, несомненно, клоун...)
15:00 26 сентября
aloveku
пююююю, патыщ! блин, ржака
14:59 26 сентября
mr.objectivity
Расстреляют теперь мальчика из ракетной установки... ((
14:58 26 сентября