14:34 26 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Вратарь юниорской сборной Узбекистана забил гол из своей штрафной

0
0
0
9

Вратарь юниорской сборной Узбекистана Ясурбек Умрзаков стал автором гола через все поле в матче чемпионата Азии для игроков не старше 16 лет против КНДР (3:1). Мяч, который Умрзаков выбил из своей штрафной, пролетел через все поле, а вышедший далеко из ворот голкипер соперника не успел его догнать. 

Сборная Узбекистана одержала победы во всех трех матчах группового турнира и в четвертьфинале встретится с Ираком.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дурь какая-то. много действий и все одно глупее другого... очень подозрительно. видимо воротчик поругался с бабой своей и сказал, что покончит с собой (через расстрел из артиллерии на глазах всей страны).

18:43 26 сентября

lordblack

А зачем он нырнул в 10 метрах от мяча в первый раз? От пуль вражин уворачивался?)

17:25 26 сентября

Инопланетный разум1

Надеюсь,северокорейского вратаря не расстреляют на родине.

17:24 26 сентября

H2C5OH

кндр походу очень серьезная страна... цирка нету а клоуны есть, причем талантливые

16:44 26 сентября

Ботаникум

Ment Ali + + +

15:27 26 сентября

puzzar

вратари видимо договорились и ставку сделали

15:10 26 сентября

Ment Ali

Вратарь корейцев, несомненно, клоун...)

15:00 26 сентября

aloveku

пююююю, патыщ! блин, ржака

14:59 26 сентября

mr.objectivity

Расстреляют теперь мальчика из ракетной установки... ((

14:58 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ