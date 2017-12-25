Вратарь "Шапекоэнсе", выживший в авиакатастрофе, забил протезом ноги. Видео

Вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фольман, который выжил в авикатастрофе, принял участие в благотворительном матче. Голкипер забил гол в этой встрече протезом ноги, которую пришлось ампутировать из-за трагедии. Также Фольман в этой игре в шутку изобразил травму протеза, чем вызвал улыбки у партнеров.
Напомним, в ноябре 2016 года самолет с игроками "Шапекоэнсе" потерпел крушение в Медельине, по пути на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В результате трагедии погиб 71 человек, еще шестерых удалось спасти.
This is amazing.– Seleção Brasileira (@BrazilStat) 24 декабря 2017 г.
Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O