Вратарь "Шапекоэнсе", выживший в авиакатастрофе, забил протезом ноги. Видео

Вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фольман, который выжил в авикатастрофе, принял участие в благотворительном матче. Голкипер забил гол в этой встрече протезом ноги, которую пришлось ампутировать из-за трагедии. Также Фольман в этой игре в шутку изобразил травму протеза, чем вызвал улыбки у партнеров.

Напомним, в ноябре 2016 года самолет с игроками "Шапекоэнсе" потерпел крушение в Медельине, по пути на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В результате трагедии погиб 71 человек, еще шестерых удалось спасти.