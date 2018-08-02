Во время матча между звездами МЛС и "Ювентусом" вратарь давал интервью прямо из штрафной. Видео

Во время товарищеского матча между командой звезд МЛС и "Ювентусом" телеканал ESPN взял необычное интервью у голкипера Брэда Гьюзана. Перед матчем к его экипировке закрепили наушник и микрофон, так что он отвечал на вопросы комментаторов прямо во время игры.

Впрочем, эксперимент продолжался 20 минут, пока в ворота команды звезд МЛС не был забил мяч. Встреча завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти успешнее оказались туринцы – 5:3.

Гьюзан в настоящее время играет за "Атланту Юнайтед", в Европе он выступал за "Астон Виллу", "Халл Сити" и "Мидлсбро".