08:55 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Верон забил победный гол в первом матче после возобновления карьеры

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Легендарный аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон​ дебютировал в составе любительского клуба "Эстрелла де Бериссо". 41-летний аргентинец сыграл в матче Лиги Ла Плата против "Сан Лоренсо де Вилла Кастеллс" и стал автором единственного гола. Ранее было объявлено, что экс-хавбек "Пармы", "Манчестер Юнайтед", "Интера" и "Челси"​, являющийся ныне президентом "Эстудиантеса", будет по мере свободного времени выступать в домашних матчах команды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Буквой "С" не нужно закусывать))

09:06

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