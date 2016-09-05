Верон забил победный гол в первом матче после возобновления карьеры

Легендарный аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон​ дебютировал в составе любительского клуба "Эстрелла де Бериссо". 41-летний аргентинец сыграл в матче Лиги Ла Плата против "Сан Лоренсо де Вилла Кастеллс" и стал автором единственного гола. Ранее было объявлено, что экс-хавбек "Пармы", "Манчестер Юнайтед", "Интера" и "Челси"​, являющийся ныне президентом "Эстудиантеса", будет по мере свободного времени выступать в домашних матчах команды.

La salida de @Estrella_Bsso y Juan Sebastián Verón en la fila rumbo al campo de juego pic.twitter.com/mi6WGvdsRh – Fuera de Juego (@fueradejuegolp) 4 сентября 2016 г.