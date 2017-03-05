18:24 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ван Бронкхорст отказался говорить о системе видеоповторов, несмотря на незасчитанный гол

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Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст отказался рассуждать на тему необходимости введения системы видеоповторов после поражения от "Спарты" в матче 25-го тура чемпионата Голландии (0:1). На 77-й минуте встречи возник момент, который вызвал бурную реакцию со стороны амстердамской команды. По их мнению, мяч пересек линию ворот и должен был быть засчитан гол.

- В последние 20 минут я чувствовал, что "Фейеноорд" мог забить, - цитирует пресс-служба клуба ван Бронкхорста. - О ситуации, когда мяч то ли пересек, то ли нет линию ворот, не стоит говорить, мы не должны жаловаться. Нужно просто принять этот момент. Нужно смотреть на самих себя. Это был очень разочаровывающий день.

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