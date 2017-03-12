Валерий Газзаев: "Нонсенс, что в высших органах управления ФИФА и УЕФА не останется представителей России"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" назвал лишение России мест в высших органах управления ФИФА и УЕФА потерей уважения в мировом футбольном сообществе.
- Это нонсенс, что в высших органах управления ФИФА и УЕФА не останется ни одного представителя России, хотя наши люди присутствовали там с 1940-х годов. Что самое удивительное, такая ситуация сложилась в преддверии домашних Кубка конфедераций и чемпионата мира. Уму непостижимо: право голоса в решении ключевых стратегических футбольных вопросов будут иметь такие страны как Кипр, Исландия, Черногория, Венгрия – но не Россия, страна с огромными футбольными традициями. Когда-то у нас был большой авторитет – а теперь мы, получается, потеряли уважение в мировом футбольном сообществе, потому что нынешняя ситуация отражает отношение к нам. Вот до чего довела "стратегия" управления российским футболом в последние годы.
К сожалению, потеря мест в совете ФИФА и исполкоме УЕФА может иметь далеко идущие последствия. Точно так же мы в свое время недальновидно лишились представителя в руководстве ВАДА, хотя там много лет успешно работал авторитетный Вячеслав Фетисов. Спохватились поздно – когда грянули допинговые скандалы. Убежден, их удалось бы избежать, имей мы своего человека в ВАДА, - сказал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)
Xen1um
Slim Taller, опять ты кастрюля о своей незалежной.
14:58
Гол еще гол
Это результат работы нашего мудрого бывшего министра спорта и теперешнего куратора всего и вся. И держат же его, как же Питерский. Завел весь спорт в такой тупик, что любой совестливый человек попросил бы прощения и подал бы заявление на уход, но с такими тонкими понятиями "большой человек" не знаком видимо. А где наши депутаты, патриоты типа Милонова, почему молчат, вот бы Милонову не бегать вокруг собора а делом заниматься, земляку своему помочь освободить кресло, оно не по нему. Все констатируют факт, и что , легче от этого, нас пожалеют и пригласят в руководящие органы, хватит лить слезы господа руководящие спортом, болеющие за наш спорт, от ваши болтовни уже уши вянут, давайте делом докажите что вы чего то стоите!
14:42
Генерал 123
В лихие 90-ые было больше авторитета. Хотя, причём тут лихие 90-ые?
14:32
Slim Taller
Почему представители России должны быть в высших органах управления ФИФА?! Там не по размеру территории критерии.А гонят ото всюду из-за агрессии в Крыму и Украине.
14:29