Валерий Газзаев: "Нонсенс, что в высших органах управления ФИФА и УЕФА не останется представителей России"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" назвал лишение России мест в высших органах управления ФИФА и УЕФА потерей уважения в мировом футбольном сообществе.

- Это нонсенс, что в высших органах управления ФИФА и УЕФА не останется ни одного представителя России, хотя наши люди присутствовали там с 1940-х годов. Что самое удивительное, такая ситуация сложилась в преддверии домашних Кубка конфедераций и чемпионата мира. Уму непостижимо: право голоса в решении ключевых стратегических футбольных вопросов будут иметь такие страны как Кипр, Исландия, Черногория, Венгрия – но не Россия, страна с огромными футбольными традициями. Когда-то у нас был большой авторитет – а теперь мы, получается, потеряли уважение в мировом футбольном сообществе, потому что нынешняя ситуация отражает отношение к нам. Вот до чего довела "стратегия" управления российским футболом в последние годы.

К сожалению, потеря мест в совете ФИФА и исполкоме УЕФА может иметь далеко идущие последствия. Точно так же мы в свое время недальновидно лишились представителя в руководстве ВАДА, хотя там много лет успешно работал авторитетный Вячеслав Фетисов. Спохватились поздно – когда грянули допинговые скандалы. Убежден, их удалось бы избежать, имей мы своего человека в ВАДА, - сказал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева