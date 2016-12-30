10:36 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В Руанде будут штрафовать на 927 евро за колдовство

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Федерация футбола Руанды утвердила систему наказаний за попытки повлиять на результаты матчей с помощью колдовства. Отдельный игрок будет штрафоваться на эквивалент 115 евро, тренер – на 232, команда – на 580 евро. Подчеркивая, что не верит в магию, федерация обращает внимание, что сама по себе колдовская практика создает на футболе напряженность.

Во время недавнего матча национального чемпионата "Мукура Виктори" – "Рейон Спор" нападающий гостей подбежал к штанге чужих ворот и вроде бы что-то там зарыл. После этого он ловко, как регбист, увернулся от соперников, пытавшихся врезать ему по ногам, а вскоре и гол забил.

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Материалы REN-TV

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