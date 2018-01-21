УЕФА хочет реформировать финансовый fair play

УЕФА хочет ввести новые правила финансового fair play. Как сообщает Le Parisien, организация хочет ужесточить контроль за такими клубами, как "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Нововведения будут рассмотрены Исполнительным комитетом УЕФА в мае 2018 года.

Новая версия правил будет предусматривать контроль расходов команд на трансферы. Предполагается, что разница между суммой, которая будет потрачена на покупки и продажи игроков, не должна превышать 100 миллионов евро в год. Кроме того, УЕФА предлагает контролировать долги клубов.

Еще одним нововведением может стать ограничение количества футболистов в команде до 25. УЕФА рассматривает возможность ограничения на сумму контрактов клубов со связанными сторонами - она не должна будет превышать 30 процентов от доходов клуба.

Напомним, во время летнего трансферного окна "ПСЖ" приобрел нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал форварда "Монако" Кильяна Мбаппе. При этом сумма выкупа составит порядка 150 миллионов.