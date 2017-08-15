Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес вернулся в Аргентину для восстановления после травмы. Как сообщает L’Equipe, руководство китайского клуба отпустило 33-летнего форварда домой, чтобы тот в более привычных условиях продолжал лечение.

Напомним, что Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира, когда перебрался в "Шанхай Шэньхуа", где получает около 38 миллионов евро в год. Однако он забил всего два мяча в 11 матчах за команду, а с апреля 2017 года восстанавливается после травмы икроножной мышцы.