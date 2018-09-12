Соперник "Локомотива" "Порту" продлил контракт с дебютантом сборной Португалии

"Порту" в Твиттере сообщил о подписании нового контракта с полузащитником Сержиу Оливейрой. Новое соглашение между 26-летним хавбеком и "драконами" рассчитано до конца сезона-2020/21, предыдущее действовало до лета 2020 года.

Оливейра выступает за клуб из Порту с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 5 матчах, отдав одну голевую передачу. В сентябре хавбек дебютировал за сборную Португалии. Он принял участие в контрольной игре против Хорватии (1:1) и матче Лиги наций против Италии (1:0).

"Порту" - соперник "Локомотива" по групповому турниру Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 24 октября в Москве, второй – 6 ноября в Порту.