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Скурис и Рохас утверждены главами палат комитета ФИФА по этике

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Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил грека Вассилиоса Скуриса главой арбитражной палаты комитета по этике организации, а колумбийку Марию Клаудию Рохас - председателем следственной палаты комитета, сообщает ТАСС.

Во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне было принято решение о том, что глава арбитражной палаты комитета по этике Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета по этике Корнель Борбели покинут свои посты.

Кроме того, конгрессом были утверждены: на пост главы дисциплинарного комитета ФИФА Анин Йебоа из Ганы, на пост главы апелляционного комитета - швед Томас Бодстрем (в состав комитета вошла россиянка Лариса Захарова), на должность главы комитета по аудиту и соответствию - словенец Томаш Весел, на пост главы комитета по управлению - Мукул Мудгал из Индии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4244405

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