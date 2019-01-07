Самюэль Это'О: "Темнокожих тренеров рассматривают как людей второго сорта"

Бывший форвард "Анжи" Самюэля Это'О, выступающий за "Катар СК", в фильме "Я не обезьяна" посетовал на то, что чернокожим тренерам не доверяют в должной мере. Картину о проблемах расизма снял французский канал Canal+.

Участие в нем также приняли защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити, главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра, нападающий "Ниццы" Марио Балотелли и президент ФИФА Джанни Инфантино.

– Я побеждал в Европе как игрок и должен делать это как тренер, – цитирует Это’О Sport.es. – Некоторые футболисты с темным цветом кожи не становятся тренерами. Хотя есть и те, кто делает иначе. Африканские тренеры есть, но проблема в другом. К ним нет такого доверия. Нас расматривают как людей второго сорта.