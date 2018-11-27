Руководитель брестского "Динамо": "Мы рассчитывали заработать на Марадоне, а не тратить"

Руководитель брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал, как ему удалось пригласить на пост председателя правления бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадону​.

– Марадона такой человек, что с ним всегда получится сериал. Причем латиноамериканский, – цитирует tut.by Зайцева. – Приезд Диего – это дело случая. Мы хотели провести товарищеский матч с футбольным клубом "Аль-Фуджейра", который выступал во втором дивизионе чемпионата ОАЭ и который в то время тренировал Марадона. Он должен был вывести клуб в высшую лигу. Наследный принц эмирата Фуджейра, который курировал клуб, дюже разозлился, что команда не вышла в вышку с первого или второго места. Диего уволили. Он обиделся и удалился на свою виллу в Дубае. В заточении предавался просмотру телепрограмм. У нас возникла идея пригласить его в Брест. Но мы оказались четвертыми. У него уже были на руках предложения из Турции, Китая и Саудовской Аравии.

В нашу пользу сыграло то, что Диего считал, что на европейском рынке его стали забывать. Плюс к этому Марадона – социалист. Он где-то узнал, что в Беловежскую пущу к Петру Машерову приезжали охотиться и Че Гевара, и Фидель Кастро. В общем, произошла цепочка событий.

– У вас нет разочарования от этого сотрудничества? Стоит ли еще ждать Марадону в Белоруссии?

– Мы знали про непростой характер Диего. Его невозможно заставить работать системно. Ему, конечно, хотелось тренировать. Но я смотрел в YouTube его тренировки – это сплошная дискотека. (Улыбается.) У нас подход к построению тренировочного процесса другой. Поэтому предложили пост председателя правления.

В силу непредсказуемости характера Диего мы не знаем, когда продолжится и чем закончится наше сотрудничество. Вряд ли у него возникнет желание зимой приехать в Белоруссию, но потом все возможно.

– Во сколько вам обошелся приезд Марадоны?

– Это коммерческая тайна. Но поверьте, недорого. Мы не рассчитывали на него тратить. А рассчитывали вместе с ним заработать. Пока Диего находится в Мексике, мы с его адвокатами создали юрлицо в ОАЭ, где четко прописана его доля от тех доходов, которые он может принести. Сейчас ведем переговоры о привлечении определенных спонсоров под имя Диего.