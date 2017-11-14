Роналду - лучший игрок года по версии Goal

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии интернет-издания Goal. Вторым стал вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Тройку лучших замкнул полузащитник "Реала" Лука Модрич, а форвард "Барселоны" Лионель Месси расположился на четвертой строчке.
Отметим, что аргентинец не попал в тройку лучших по версии Goal во второй раз подряд. В 2016 тройка лучших выглядела следующим образом:
1. Криштиану Роналду ("Реал")
2. Луис Суарес ("Барселона")
3. Антуан Гризманн ("Атлетико").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Джанлуиджи Буффон
- Лука Модрич