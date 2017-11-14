Роналду - лучший игрок года по версии Goal

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии интернет-издания Goal. Вторым стал вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Тройку лучших замкнул полузащитник "Реала" Лука Модрич, а форвард "Барселоны" Лионель Месси расположился на четвертой строчке.

Отметим, что аргентинец не попал в тройку лучших по версии Goal во второй раз подряд. В 2016 тройка лучших выглядела следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Реал")

2. Луис Суарес ("Барселона")

3. Антуан Гризманн ("Атлетико").