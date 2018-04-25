Робин ван Перси: "Борьба с собой утомляет, хотя играть хочется до 40 лет"

Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси признался, что подумывает над завершением карьеры. 34-летний голландец стал уставать от режима, который позволяет поддерживать форму.

– Наступит момент, когда придется быть честным самим с собой, – цитирует NOS ван Перси. – Я наслаждаюсь игрой, но люди не видят обратной стороны. Последние три недели я ложусь спать в 22 часа, ем только правильную еду в определенное время. Иногда приходится бороться с собой, и это занимает больше времени, чем хочется. Это порой утомляет, честно говоря. Мне хочется помогать команде, хочется играть до 40 лет. И я доволен последними месяцами игры, но посмотрим, что случится в самое ближайшее время.