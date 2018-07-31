Ривалдо: "Если бы я играл сейчас, у меня было бы больше одного "Золотого мяча"

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо заявил, что мог бы побороться за "Золотой мяч", если бы играл в настоящее время. Бразилец был признан лучшим игроком в 1999 году.

- Если бы я играл сейчас, то выиграл бы более одного "Золотого мяча", - цитирует Daily Star Ривалдо. - Борьба идет между Криштиану Роналду и Месси, что значит - другие игроки не так хороши. То, что они забивают больше голов, чем количество сыгранных матчей, указывает на то, что все не так. Мне они оба очень нравятся, но я думаю, что их доминация - признак того, что в Испании все не так. В нынешнее время не так много качественных игроков, как раньше.