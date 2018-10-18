Ригобер Сонг возглавил олимпийскую сборную Камеруна

Бывший капитан сборной Камеруна Ригобер Сонг возглавил олимпийскую команду страны. Ассистировать ему будут Фьютчин Гай и Хамиду Сулейману. Камерун поборется за выход на Олимпиаду-2020. Отборочным турниром для нее станет молодежный чемпионат Африки, который пройдет в конце 2019 года.

Сонг - рекордсмен сборной Камеруна по матчам (137). Он принимал участие в ЧМ-1994, 1998, 2002 и 2010. Также он защищал цвета "Ливерпуля", "Вест Хэма", "Галатасарая" и других клубов. Карьеру футболиста он завершил после чемпионата мира-2010.