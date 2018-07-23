Представитель Витселя: "Аксель отлично провел чемпионат мира. Он может вернуться в Европу"

Представитель полузащитника "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Акселя Витселя Ален Гобле прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 29-летний игрок может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Этим летом хавбек в составе сборной Бельгии занял третье место на чемпионате мира в России. Экс-игрок "Зенита" принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу.

– Аксель провел отличный турнир, что автоматически сделало его более привлекательным для многих клубов, – отметил Гобле. – Но сейчас он хочет отдохнуть со своей семьей после тяжелого сезона.

– Правда ли, что им интересуется "Боруссия"?

– Не знаю, прочитал об этом в газете.

– Может ли Витсель вернуться в Европу?

– Да. Думаю, такая возможность существовала всегда. (Игорь НОВИКОВ)

Ранее Bild сообщил о том, что дортмундская "Боруссия" заинтересована в трансфере Витселя и предлагает за него около 20 миллионов евро. Контракт экс-игрока "Зенита" с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2019 года.