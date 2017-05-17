Пенальти в Португалии заработал запасной – судья был прав!

В воскресном матче второй португальской лиги "Спортинг В" – "Академика" (1:2) произошел курьезнейший случай. При счете 1:0 в пользу лиссабонцев их азербайджанский легионер Будаг Насыров сыграл рукой и заработал пенальти. В чем курьез?

В том, что он на тот момент был запасным игроком и стоял неподалеку от своих ворот. Насыров зачем-то решил остановить мяч, улетавший за пределы поля. При этом он немного зашел в собственную штрафную, сначала попытавшись сыграть ногой, а затем остановив отлетевший от нее мяч рукой.

Арбитр незамедлительно указал на 11-метровую отметку и вынес игроку "Спортинга" предупреждение за неспортивное поведение. И был прав. Правила игры, в которые в прошлом году внесен ряд изменений, предусматривают подобные наказания, когда фолы совершаются запасными футболистами, врачами, администраторами и другими официальными лицами, вышедшими на поле.

А "Академика" успешно использовала "подарок" Насырова. Руй Мигел с пенальти сравнял счет, а через четверть часа забил победный гол. К тому времени азербайджанец уже вышел на замену. (Александр БОБРОВ)