Нойер, Неймар, Пайет, Пепе и Погба - претенденты на "Золотой мяч"-2016

Журнал France Football опубликовал очередную пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Мануэль Нойер ("Бавария"), Неймар ("Барселона"), Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Пепе ("Реал") и Поль Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед").

Ранее в числе претендентов были названы Юго Ллорис ("Тоттенхэм"), Рияд Махрез ("Лестер"), Томас Мюллер ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси, Андрес Иньеста (оба - "Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (все - "Реал"), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Коке, Диего Годин, Антуан Гризманн (все - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус").

Издание обещало в течение дня публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч" в алфавитном порядке. Всего в расширенный список войдет 30 игроков.

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.