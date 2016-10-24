Нойер, Неймар, Пайет, Пепе и Погба - претенденты на "Золотой мяч"-2016

Журнал France Football опубликовал очередную пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Мануэль Нойер ("Бавария"), Неймар ("Барселона"), Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Пепе ("Реал") и Поль Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед").
Ранее в числе претендентов были названы Юго Ллорис ("Тоттенхэм"), Рияд Махрез ("Лестер"), Томас Мюллер ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси, Андрес Иньеста (оба - "Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (все - "Реал"), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Коке, Диего Годин, Антуан Гризманн (все - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус").
Издание обещало в течение дня публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч" в алфавитном порядке. Всего в расширенный список войдет 30 игроков.
Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Златан Ибрагимович
- Атлетико
- Бавария
- Наполи
- Лионель Месси
- Вест Хэм
- Криштиану Роналду
- Томас Мюллер (футбол)
- Серхио Агуэро
- Диего Годин
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гарет Бэйл
- Гонсало Игуаин
- Лестер
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Лука Модрич
- Роберт Левандовски
- Пепе Феррейра
- Юго Ллорис
- Кевин де Брейне
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Рияд Махрез
- Хорхе Коке
- Димитри Пайет
- Пауло Дибала
maxcds
прошу пардону)) это оказывается предварительный список)
19:42
maxcds
)))) хахаххах))) вы чо там обкурились? какой пайе? какой погба? и тем более пепе? во времена Месси И Криштиану не может быть других претендентов! Ну а ежели внесли эти недоразумения, то отсутствие Гризмана вообще ни в какие ворота.
19:41