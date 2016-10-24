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Нойер, Неймар, Пайет, Пепе и Погба - претенденты на "Золотой мяч"-2016

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Журнал France Football опубликовал очередную пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Мануэль Нойер ("Бавария"), Неймар ("Барселона"), Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Пепе ("Реал") и Поль Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед").

Ранее в числе претендентов были названы Юго Ллорис ("Тоттенхэм"), Рияд Махрез ("Лестер"), Томас Мюллер ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси, Андрес Иньеста (оба - "Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Лука Модрич, Тони КроосГарет БэйлКриштиану Роналду (все - "Реал"), Джанлуиджи БуффонПауло Дибала (оба - "Ювентус"), Коке, Диего ГодинАнтуан Гризманн (все - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус"). 

Издание обещало в течение дня публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч" в алфавитном порядке. Всего в расширенный список войдет 30 игроков.

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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maxcds

прошу пардону)) это оказывается предварительный список)

19:42

maxcds

)))) хахаххах))) вы чо там обкурились? какой пайе? какой погба? и тем более пепе? во времена Месси И Криштиану не может быть других претендентов! Ну а ежели внесли эти недоразумения, то отсутствие Гризмана вообще ни в какие ворота.

19:41

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