Никита Симонян: "Чеферин относится к России с уважением"

Вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что победа Александера Чеферина на выборах президента УЕФА - положительный результат для России. Ранее стало известно, что Россия поддержит словенца в борьбе с Михаэлом ван Прагом. Чеферин одержал победу на сегодняшних выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника.

- Российский футбольный союз поддержал Александера Чеферина, рады, что он стал новым президентом УЕФА, - сказал Симонян. - Ему 48 лет, имеет большой опыт работы в футболе - успешно возглавлял Федерацию футбола Словении, много лет входил в Юридический комитет УЕФА. В отличие от голландца Михаэла ван Прага словенец относится к России с большим уважением. (Сергей АСТАХОВ)