12:43 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Никита Симонян: "Чеферин относится к России с уважением"

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Вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что победа Александера Чеферина на выборах президента УЕФА - положительный результат для России. Ранее стало известно, что Россия поддержит словенца в борьбе с Михаэлом ван Прагом. Чеферин одержал победу на сегодняшних выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника.

- Российский футбольный союз поддержал Александера Чеферина, рады, что он стал новым президентом УЕФА, - сказал Симонян. - Ему 48 лет, имеет большой опыт работы в футболе - успешно возглавлял Федерацию футбола Словении, много лет входил в Юридический комитет УЕФА. В отличие от голландца Михаэла ван Прага словенец относится к России с большим уважением. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RW.irk

Уважение-то не с 2009 года началось надеюсь?))

13:13

Levbereg

Александр чифирщик- звучно ведь!!! Как раз для наших футболистов - любителей кальяна и Монте-Карло))

13:11

Slim Taller

Да и для всех любителей российского чая его фамилия ка-то благозвучнее.

13:07

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