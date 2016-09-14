Никита Симонян: "Чеферин относится к России с уважением"

Вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что победа Александера Чеферина на выборах президента УЕФА - положительный результат для России. Ранее стало известно, что Россия поддержит словенца в борьбе с Михаэлом ван Прагом. Чеферин одержал победу на сегодняшних выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника.
- Российский футбольный союз поддержал Александера Чеферина, рады, что он стал новым президентом УЕФА, - сказал Симонян. - Ему 48 лет, имеет большой опыт работы в футболе - успешно возглавлял Федерацию футбола Словении, много лет входил в Юридический комитет УЕФА. В отличие от голландца Михаэла ван Прага словенец относится к России с большим уважением. (Сергей АСТАХОВ)
RW.irk
Уважение-то не с 2009 года началось надеюсь?))
13:13
Levbereg
Александр чифирщик- звучно ведь!!! Как раз для наших футболистов - любителей кальяна и Монте-Карло))
13:11
Slim Taller
Да и для всех любителей российского чая его фамилия ка-то благозвучнее.
13:07