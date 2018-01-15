Насри будет дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри может быть отстранен от футбола за нарушение антидопингового законодательства на четыре года. Как сообщает AS, хавбеку делали переливание крови в сезоне-2016/17, когда тот выступал за "Севилью".
Ранее сообщалось о том, что УЕФА возобновил расследование дела после того, как CAS отклонил апелляцию французского футболиста. Насри направлял в УЕФА запрос на терапевтическое исключение использования запрещенного метода терапии, но футболисту было отказано.
ВАДА также выразило намерение провести проверку в отношении француза после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике, которая специализируется на витаминной терапии.
В текущем сезоне Насри провел восемь матчей в чемпионате Турции, в которых он забил два гола и сделал одну голевую передачу.
spetrov
Как сообщает AS, хавбеку делали переливание крови в сезоне-2016/17, когда тот выступал за "Севилью". ----- Ему ли одному делали? Только ли в Севилье делают подобное? Вопросы, вопросы... :)
14:45
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:03
Millwall82
Насрали Самиру в душу!
12:13
shpasic
дисквалифировать Севилью - и Спартак в ЛЧ!))
12:07
Millwall82
сдать кровь баламошки, на помощь француза!
12:01
sakusda
Valdis_75 /// будут вопросы к России,это явно рука Кремля,дабы опорочить честное имя
11:50
sidnet78
надо отстранить францию и испанию от ЧМ
11:46
Valdis_75
Но вопросов к Испании, как я понимаю, нет, да?
11:40
shpasic
ха-ха-ха)
11:30