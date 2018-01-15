Насри будет дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри может быть отстранен от футбола за нарушение антидопингового законодательства на четыре года. Как сообщает AS, хавбеку делали переливание крови в сезоне-2016/17, когда тот выступал за "Севилью".

Ранее сообщалось о том, что УЕФА возобновил расследование дела после того, как CAS отклонил апелляцию французского футболиста. Насри направлял в УЕФА запрос на терапевтическое исключение использования запрещенного метода терапии, но футболисту было отказано.

ВАДА также выразило намерение провести проверку в отношении француза после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике, которая специализируется на витаминной терапии.

В текущем сезоне Насри провел восемь матчей в чемпионате Турции, в которых он забил два гола и сделал одну голевую передачу.