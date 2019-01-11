Награда лучшему тренеру MLS получила имя умершего в декабре Зиги Шмида

MLS назвала трофей лучшему тренеру лиги именем Зиги Шмида, сообщает официальный сайт MLS. 10 декабря Шмид, возглавлявший "Лос-Анджелес Гэлакси", был госпитализирован, а 25 декабря скончался в возрасте 65 лет.

Шмид назывался тренером года в MLS в сезонах-1999 и 2008. В 2015 году его включили в Национальный футбольный зал славы. Ему принадлежит рекорд по числу побед в регулярном сезоне MLS (240). С "Гэлакси" и "Коламбус Крю" он становился чемпионом MLS в 2002 и 2008 году соответственно, также на его счету 5 побед в Открытом кубке США (1 - с "Гэлакси" и 4 - с "Сиэтлом").