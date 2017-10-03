Мачей Рыбус: "Я в шоке от нападения фанатов на игроков "Легии"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус рассказал, что находится в шоке от новости о нападении фанатов на игроков "Легии". Поляк вспомнил, как сам попадал в схожую ситуацию.

- Слышал о произошедшем на стадионе "Легии", - приводит Sport.pl слова Рыбуса. - Я в шоке. Сначала подумал, что это неправда. Я играл в "Легии" и знаю, что визиты болельщиков не являются чем-то особенным. После неудач они любят разговаривать с футболистами. Помню, когда после матча с "Заглембе" мы спали в гостинице в Легнице. А на выходе нас ждали фанаты. Беседа была очень горячей и нервной. Тогда это сработало, но эти разговоры не мотивируют. Они действуют удручающе. Они не заставят играть внезапно лучше. Я понимаю фанатов, они могут сердиться, но такие вопросы нужно решать иначе.