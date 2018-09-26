"Бенфика" объявила о том, что защитник Андерсон Луис Луизау завершил карьеру. 37-летний бразилец в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

"Спасибо, "Бенфика", от всего сердца", - именно с этими словами Луизау положил конец своей карьере на церемонии прощания, которая состоялась во вторник. Игрок не смог сдержать слезы.

Луизау с 2003 года выступал за "Бенфику". За португальскую команду он провел 522 матча во всех турнирах, забил 45 голов и сделал 18 голевых передач. Ранее он также выступал за "Крузейро" и "Жувентус".

Также Луизау провел 46 матчей за сборную Бразилии и забил 3 гола.