Луи ван Гал: "Я не говорил, что завершаю карьеру"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал заявил, что голландская пресса неверно передала его слова о продолжении карьеры. Специалист отметил, что не собирается завершать карьеру, а просто взял творческий отпуск. 65-летний тренер работал с такими командами, как "Аякс", "Барселона", "АЗ Алкмар", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в мае 2016 года.

– Я никуда не ушел, – цитирует Cadena SER ван Гала. – У меня творческий отпуск, после которого я и решу – работать ли мне дальше. Да, это действительно хороший вариант закончить с футболом. Но я об этом ничего не говорил. В Голландии пресса может писать все, что захочет. Я увидел тот заголовок, но говорил им совсем про другое: что я мог бы уйти, но пока не сделал этого.

Возвращение в Испанию? Почему бы и нет? У меня было предложение от "Валенсии" месяц назад, но пришлось отказать. Вот к следующему сезону я готов возглавить клуб. Все будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать.