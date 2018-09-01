Комличенко делит первое место в списке бомбардиров чемпионата Чехии

Нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко забил седьмой гол в чемпионате Чехии.

В матче 7-го тура команда Комличенко принимала на своем поле "Теплице". Российский форвард открыл счет в этой игре на 50-й минуте, реализовав пенальти. Однако удержать победу "Млада Болеслав" не смогла. На 78-й минуте гости забили ответный мяч. В итоге ничья 1:1.

На данный момент Комличенко делит первое место в списке бомбардиров с нападающим "Виктории Пльзень" Михаэлем Крменчиком.

Комличенко находится в "Млада Болеслав" в аренде. Права на игрока принадлежат "Краснодару".​