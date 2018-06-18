Коджаман покинул "Фенербахче"

Главный тренер "Фенербахче" Айкут Коджаман и руководство клуба пришли к соглашению по разрыву трудовых отношений, сообщает официальный сайт турецкой команды.

- В ходе переговоров с Коджаманом мы пришли к пониманию, что нашей команде необходимо открыть новую страницу, - говорится в сообщении. - Мы искренне желаем ему успехов в будущем.

Напомним, что 53-летний турок руководил "Фенербахче" с 2017 года. В прошедшем сезоне Коджаман вместе с командой занял второе место в чемпионате Турции и завоевал серебряные медали Кубка страны.