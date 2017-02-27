Клуб Витселя и Каннаваро подтвердил интерес к Диегу Косте

Владелец клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Шу Юхуи подтвердил информацию об интересе к нападающему "Челси" Диегу Косте, информирует The Sun. Функционер также сообщил, что летом вновь постарается приобрести форварда сборной Испании.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал этой зимой 107 миллионов евро за Косту, однако "Челси" ответил отказом. Самому игроку был предложен контракт на три года на общую сумму около 100 миллионов евро.

Напомним, что зимой "Тяньцзинь Цюаньцзянь" приобрел у "Зенита" полузащитника Акселя Витселя, а возглавляет команду обладатель "Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро.