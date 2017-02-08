Кей Камара: "Из-за Сиссе у меня никогда не было нормальной прически"

Нападающий "Нью-Ингленд Революшн" Кей Камара заявил, что из-за экс-форварда сборной Франции Джибриля Сиссе он всегда делал себе неординарные стрижки. Вчера 35-летний француз объявил об окончательном завершении карьеры.
"Из-за Сиссе у меня никогда не было нормальной прически. Босс, спасибо за все воспоминания", - написал в своем твиттере Камара.
He's why I have never had a normal haircut...Boss I salute you and thanks for all the memories. #idol #Legend @DjibrilCisse 🙌🇫🇷 pic.twitter.com/siCW3m1Mpt– KEI KAMARA (@keikamara) 8 февраля 2017 г.