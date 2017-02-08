Кей Камара: "Из-за Сиссе у меня никогда не было нормальной прически"

Нападающий "Нью-Ингленд Революшн" Кей Камара заявил, что из-за экс-форварда сборной Франции Джибриля Сиссе он всегда делал себе неординарные стрижки. Вчера 35-летний француз объявил об окончательном завершении карьеры.

"Из-за Сиссе у меня никогда не было нормальной прически. Босс, спасибо за все воспоминания", - написал в своем твиттере Камара.