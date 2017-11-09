Технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий подчеркнул, что российского нападающего Андрея Аршавина все устраивает в клубе. По его словам, они обсуждают с форвардом последние детали нового контракта, который будет рассчитан на один сезон.

– "Кайрат" обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится, – приводит ТАСС слова Калакуцкого. – Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас.

Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в "Кайрате". Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения.

36-летний Аршавин провел за клуб 26 матчей в прошедшем чемпионате Казахстана, в которых забил семь мячей. Также на его счету два гола в четырех играх квалификационных раундов Лиги Европы.