11:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Кариока помог "Атлетику Минейру" избежать поражения от "Санта-Круз"

0
0
0

"Атлетику Минейру" на выезде сыграл вничью с "Санта-Круз" в матче 36-го тура чемпионата Бразилии. Бывший хавбек "Спартака" Рафаэл Кариока отметился голевой передачей, когда гости в начале второго тайма сравнивали счет. Также в составе "Атлетику" 67 минут отыграл экс-полузащитник "Рубина" Карлос Эдуарду.

Чемпионат Бразилии

Серия А

36-й тур

"Санта-Круз" - "Атлетику Минейру" - 3:3 (2:1)

Голы: Фред, 6 (0:1). Графите, 14 (1:1). Кену, 31 (2:1). Клейтон, 55 (2:2). Витор, 59 (3:2). Хиури, 80 (3:3).

Удаления: Касарес (А), 67. Жадсон (С), 68.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ