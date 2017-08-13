Кака был удален в матче MLS после просмотра видеоповтора

Полузащитник "Орландо Сити" Кака получил красную карточку в матче регулярного чемпионата MLS против "Нью-Йорк Ред Буллз". Бывший хавбек сборной Бразилии покинул поле после того, как судья воспользовался видеоповтором, а его команда потерпела поражение со счетом 1:3.

В концовке встречи между игроками возникла стычка, в ходе которой Кака в шутку схватил за лицо защитника противников Орельена Коллина, но арбитр Хорхе Гонсалес классифицировал действия бразильца как жестокое поведение.