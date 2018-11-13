Источник: "Месси получает 40 млн евро в год, Роналду – 31 млн"

Авторитетный итальянский журналист, репортер beIN Sports Танкреди Палмери в своем Твиттере опубликовал список десяти высокооплачиваемых футболистов мира. Рейтинг основан на его данных.

Самый высокооплачиваемый игрок мира – аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси. Он получает 40 миллионов евро.

На втором месте португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (31 миллион евро), на третьем – бразильский форвард "ПСЖ" Неймар (30 миллионов).

1. Лионель Месси ("Барселона") – 40 миллионов евро

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 31 млн

3. Неймар ("ПСЖ") – 30 млн

4. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 25 млн

5. Оскар ("Шанхай Теллэйс") – 24 млн

6. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 22,5 млн

7. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 20 млн

8. Халк ("Шанхай Теллэйс") – 20 млн

9. Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун") – 19 млн

10. Габи ("Аль-Садд") – 19 млн.