Источник: "Месси получает 40 млн евро в год, Роналду – 31 млн"

Авторитетный итальянский журналист, репортер beIN Sports Танкреди Палмери в своем Твиттере опубликовал список десяти высокооплачиваемых футболистов мира. Рейтинг основан на его данных.
Самый высокооплачиваемый игрок мира – аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси. Он получает 40 миллионов евро.
На втором месте португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (31 миллион евро), на третьем – бразильский форвард "ПСЖ" Неймар (30 миллионов).
1. Лионель Месси ("Барселона") – 40 миллионов евро
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 31 млн
3. Неймар ("ПСЖ") – 30 млн
4. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 25 млн
5. Оскар ("Шанхай Теллэйс") – 24 млн
6. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 22,5 млн
7. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 20 млн
8. Халк ("Шанхай Теллэйс") – 20 млн
9. Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун") – 19 млн
10. Габи ("Аль-Садд") – 19 млн.
Top10 best paid– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 11 июля 2018 г.
1.Messi 40m€
2.Cristiano Ronaldo 31
3.Neymar 30
4.Iniesta 25
5.Oscar 24
6.Alexis Sanchez 22.5
7.Griezmann 20
8.Hulk 20
9.Mascherano 19
10.Gabi 19