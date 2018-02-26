"Истанбул ББ" с Епуряну потерял очки с "Генчлербирлиги" и упустил лидерство в чемпионате

"Истанбул ББ" сыграл вничью с "Генчлербирлиги" в матче 23-го тура чемпионата Турции - 1:1. В составе стамбульцев 90 минут провел бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. За "Генчлербирлиги" также полную встречу отыграл еще один экс-защитник "Крыльев" Сергей Политевич.

"Истанбул ББ" упустил лидерство в чемпионате Турции, пропустив по итогам тура вперед "Галатасарай". У обоих клубов по 47 очков, но "Галатасарай" выше по дополнительным показателям. На 3 очка отстают еще два клуба из Стамбула - "Бешикташ" и "Фенербахче".

Чемпионат Турции

Суперлига

23-й тур

"Истанбул ББ" - "Генчлербирлиги" - 1:1 (1:0)

Голы: Адебайор, 28 (1:0). Халили, 50 (1:1).