"Галатасарай" сменит название стадиона по требованию президента Турции

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек отметил, что клуб внесет незначительные изменения в название стадиона. Сейчас он называется "Тюрк Телеком Арена", спонсорская часть сохранится, и он будет называться "Тюрк Телеком Стадион". Причем такое решение принято после требований президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

– Совет директоров принял решение изменить название стадиона после звонка президента страны по этому вопросу, – цитирует Hürriyet Озбека.

Ранее Эрдоган заявил, что клубы должны отказаться от слова "арена" в названиях стадионов, потому что в Турции это слово означает место, где бились гладиаторы с дикими животными. "Тюрк Телеком" поддержал эту идею.