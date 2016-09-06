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"Галатасарай" отказался от покупки Диарра из-за запросов игрока

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Исполнительный директор "Галатасарая" Левент Назифоглу заявил, что полузащитник Лассана Диарра не был приобретен у "Марселя" из-за финансовых запросов футболиста. Стамбульский клуб сразу же отказался вести переговоры с 31-летним французом, когда услышал требования игрока.

- Диарра запросил у нас некоторые очень странные вещи, - цитирует Foot Mercato Назифоглу. - Требования, которые он выдвинул, могли вызвать зависть у других наших игроков. Ласс хотел получить дом с ежемесячной арендной платой в 30 тысяч евро, а также две машины не дешевле 150 тысяч евро. Мы отказались. Даже не пытались вести переговоры после такого.

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