"Галатасарай" отказался от покупки Диарра из-за запросов игрока

Исполнительный директор "Галатасарая" Левент Назифоглу заявил, что полузащитник Лассана Диарра не был приобретен у "Марселя" из-за финансовых запросов футболиста. Стамбульский клуб сразу же отказался вести переговоры с 31-летним французом, когда услышал требования игрока.

- Диарра запросил у нас некоторые очень странные вещи, - цитирует Foot Mercato Назифоглу. - Требования, которые он выдвинул, могли вызвать зависть у других наших игроков. Ласс хотел получить дом с ежемесячной арендной платой в 30 тысяч евро, а также две машины не дешевле 150 тысяч евро. Мы отказались. Даже не пытались вести переговоры после такого.