Фигурант дела о коррупции в ФИФА приговорен к 15 месяцам тюрьмы

Бывший помощник президента КОНКАКАФ, и экс-генеральный секретерь Футбольной ассоциации Каймановых Островов Костас Таккас приговорен к 15 месяцам тюремного заключения, сообщает АФП. Чиновник был арестован в конце мая 2015 года в Цюрихе вместе с высокопоставленными сотрудниками ФИФА. В марте 2016 года Таккас был экстрадирован из Швейцарии в США.

Отмтим, что 10 месяцев из озвученного срока он отбыл, находясь в Швейцарии. Также чиновник будет обязан заплатить 3 миллиона долларов совместно с бывшим вице-президентом ФИФА Джеффри Уэббом, признавшим себя виновным в получении взяток и вымогательстве. Также Уэбб сообщил следствию об участии в мошеннических операциях при реализации коммерческих прав на матчи отборочных турниров чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.