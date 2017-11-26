Фанатов "Спартака" обвиняют в организации беспорядков в Болгарии. Видео

Массовые беспорядки с участием фанатов "Локомотива" (Пловдив) и ЦСКА (София), а также полиции. Фото 7DniFutbol.bg

В конце первого матча чемпионата Болгарии между "Локомотивом" (Пловдив) и софийским ЦСКА (0:1) на поле вспыхнули массовые беспорядки с участием фанатов двух команд и полиции. Несколько десятков болельщиков выбежали на поле и устроили драку.

Как сообщил "СЭ" болгарский журналист Дарин Димитров, инцидент спровоцировали фанаты московского "Спартака", которые дружат с ультрас "Локомотива" – в частности, представители группировки "Туки". Один из фанатов – предположительно из России – бросил файер с беговой дорожки в сторону фанатов ЦСКА.

Полиция арестовала 10 человек, еще 6 фанатов госпитализированы. Продолжается расследование происшествия. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)