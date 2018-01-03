Эмманюэль Адебайор: "Манчини – худший тренер в моей карьере"

Нападающий "Истанбул ББ" Эмманюэль Адебайор заявил, что ему никогда не нравились методы работы действующего главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Форвард выступал под руководством итальянца за "Манчестер Сити" в период с 2009 по 2012 год.

– Манчини – худший тренер в моей карьере. Мне никогда не нравились методы его работы, – цитирует Hurriyet Адебайора. – Лучшим же я однозначно назову Жозе Моуринью. Невероятно страстный специалист.