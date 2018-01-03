Эмманюэль Адебайор: "Манчини – худший тренер в моей карьере"

Нападающий "Истанбул ББ" Эмманюэль Адебайор заявил, что ему никогда не нравились методы работы действующего главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Форвард выступал под руководством итальянца за "Манчестер Сити" в период с 2009 по 2012 год.
– Манчини – худший тренер в моей карьере. Мне никогда не нравились методы его работы, – цитирует Hurriyet Адебайора. – Лучшим же я однозначно назову Жозе Моуринью. Невероятно страстный специалист.
andyk82
ravilius777 да все гуд, худший тренер, худшая команда, распил арена, город на костях 22:45 ----------------------Да-да, болотный газ и призрак пу...зма!
23:48 3 января
andyk82
Beard nikobrand А он и не тренер. Он менеджер:набрать сильных игроков и выпустить на поляну. Авось у них что-то получится../.................ТОЧНО!В 2004 принял Интер на 4 месте(в эру Юве-Милан),два года подряд бронза,и 2 подряд Скудетто за 4 года.Потом принял МС в 2009 с Адебайором на 10 месте,на следующий год стал 5,в следующем году продал Адебайора и стал 3,и на следующий год в 2012,спустя 44 года принёс МанСити третье в истории чемпионство!При этом МанСити в 2002 вышло из чемпионшипа,и самое высокое место до Манчини у МанСити было аж 8!А так да,очередной "тренеришка" в истории России.То ли дело Слуцкий! 22:07 -----------------------------------о, да ты земляк, цеевропеец?
23:43 3 января
Roma_Totti
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)-- год петуха прошел, перестань кукарекать.)))
23:19 3 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Don, а вот и лучшие болельщики, лучшего клупа в мире, с лучшим тренером подтянулись. теперь все в сборе. можно еще одну статейку про успехи сромтага в прошлом году и неминуемый триумф в наступившем набросать на скору руку... главное не забыть забыть про оглушительный успех в ЛЧ прошлой осенью))).
23:15 3 января
Drek
Интересно, а как дела у ГЛАВНОГО тренеришки Спартака Унаи Эмери?????? Совсем был никакушный тренер для игроков великого суперклуба))))) Вот о чем С-Э молчит всегда..а то может лишиться конвертиков с шершавыми бумажками от хозяина Федуна.
22:57 3 января
ravilius777
да все гуд, худший тренер, худшая команда, распил арена, город на костях
22:45 3 января
Drek
Да уж...всероссийское спортивное издание ведет себя так, словно газету содержит Федун. Неужели вы идиоты, не понимаете, что вести подрывную деятельность против конкурентов Спартака, по крайней мере. это как арбитров заряжать на бабки. Очень это не по-мужски..А в честной то борьбе победить гораздо слаще.
22:23 3 января
Don
О урод привет, классный у тебя ник урод, полностью соответствует тебе урод)))
22:17 3 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну а карьера из сромтага стало быть лучший тренер в мире? газета с петушком не даст соврать!
22:11 3 января
Beard
nikobrand А он и не тренер. Он менеджер:набрать сильных игроков и выпустить на поляну. Авось у них что-то получится../.................ТОЧНО!В 2004 принял Интер на 4 месте(в эру Юве-Милан),два года подряд бронза,и 2 подряд Скудетто за 4 года.Потом принял МС в 2009 с Адебайором на 10 месте,на следующий год стал 5,в следующем году продал Адебайора и стал 3,и на следующий год в 2012,спустя 44 года принёс МанСити третье в истории чемпионство!При этом МанСити в 2002 вышло из чемпионшипа,и самое высокое место до Манчини у МанСити было аж 8!А так да,очередной "тренеришка" в истории России.То ли дело Слуцкий!
22:07 3 января
nikobrand
А он и не тренер. Он менеджер:набрать сильных игроков и выпустить на поляну. Авось у них что-то получится..
21:17 3 января
Roma_Totti
Странный какой то Адебайор, под Моуриньо он поработал тлько пол года, а вот Венгер взял его из Монако и сделал из него топового форварда в АПЛ.
21:16 3 января
visp1961
Физрук, но хитрый, с трёх последних мест своей работы, его выгоняли с выплатой неустойки минимум 11 млн.у.е.!
20:47 3 января