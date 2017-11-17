Эмманюэль Адебайор: "Из-за давления семьи мне хотелось убить себя"

Нападающий "Истанбул ББ" Эмманюэль Адебайор подчеркнул, что тяжело переносит ситуацию с собственной семьей. Тоголезец сказал, что члены его семьи постоянно требовали у него денег, из-за чего ему приходится менять номер телефона.

- Из-за моей ситуации мне хотелось убить себя, - цитирует So Foot Адебайора. - Тяжело переносить ситуацию, когда ты вытащил семью из бедности, но она по-прежнему идет против тебя. Мои младшие братья манипулировали мной. Когда я получил травму подколенного сухожилия, они звонили мне, но не спрашивали о самочувствии, а требовали денег. Они позвонили и спросили, могу ли я оплатить школьный сбор за ребенка, даже не задав вопроса о моем состоянии.

Я часто меняю номер телефона, чтобы семья не могла со мной связаться.