Эбуэ Куасси: "Чувствую, что попал в нужные руки"

Экс-полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси отметил, что ни секунды не сомневался в принятии решения о переходе в "Селтик", так как шотландский клуб возглавляет Брендан Роджерс. По словам ивуарийского хавбека, он всеми силами будет стремиться к усовершенствованию игры и постарается стать одним из лучших футболистов команды.

– Когда мне поступило предложение от "Селтика", который к тому же тренирует Брендан Роджерс, я не сомневался ни секунды, потому что знал, что это будет великолепно – играть под его руководством, – приводит "Р-Спорт" слова Куасси. – Он воспитал таких игроков, как Филиппе Коутинью, Рахим Стерлинг, Луис Суарес. Я чувствую, что попал в нужные руки, чтобы прогрессировать. Придя в "Селтик", я хочу усовершенствовать свою игру и стать одним из лучших. Как я уже говорил, на поле я лев. Но я знаю, что только тяжелым трудом можно добиться своих целей.

Я молодой игрок, мне всего 19 лет, я хочу постоянно сталкиваться с вызовом, всегда быть в игре и работать для повышения уровня своего мастерства. Я многое хочу показывать на поле, поскольку могу играть и в защите, и в атаке. Именно поэтому мне нужен клуб, который поможет мне развиваться в нескольких направлениях и стать игроком топ-уровня.