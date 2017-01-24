14:27 24 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Дрогба мог перейти в "Саут Мельбурн"

0
0
0

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба был близок к переходу в "Саут Мельбурн". Однако австралийский клуб не смог вовремя оформить документы для Федерации футбола Австралии по включению команды в состав участников высшего дивизиона страны, поэтому мельбурнский коллектив не сможет присоединиться к А-Лиге до сезона-2018/19. 38-летний ивуариец является свободным агентом.

- Мы были очень близки к подписанию контракта с Дрогба, - цитирует SBS председателя правления "Саут Мельбурна" Билла Папастергиадиса. - Условия были согласованы, но у нас были трудности с поддержанием его интереса к клубу в течение периода, пока мы не можем играть в А-Лиге.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ