"Црвена Звезда" разгромила "Явор" в преддверии матча с ЦСКА

"Црвена Звезда" нанесла поражение "Явору" в матче 23-го тура чемпионата Сербии – 3:0. Дубль сделал Александр Пешич, еще один гол на счету Луки Аджича.

Напомним, "Црвена Звезда" является соперником ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча прошла в Белграде и завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Москве 21 февраля, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Чемпионат Сербии

23-й тур

"Црвена Звезда" - "Явор" - 3:0

Голы: Аджич, 6 (1:0). Пешич, 29 (2:0). Пешич, 72 (3:0).