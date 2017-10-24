Черчесов и Акинфеев отдали свои голоса за Зидана, Конте и Лева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в опросе ФИФА по определению лучшего тренера 2017 года на первое место поставил Зинедина Зидана из "Реала", на второе - Йоахима Лева из сборной Германии, на третье - Антонио Конте из "Челси".
Тройка капитана сборной России Игоря Акинфеева получилась практически такой же, что и у Черчесова: Зидан, Конте, Лев.
Напомним, лучшим тренером года был признан Зидан, второе место занял Конте, третье - наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
- Реал (Футбол)
- Игорь Акинфеев
- Станислав Черчесов
- Ювентус
- Челси
- Зинедин Зидан
- Массимилиано Аллегри
- Сборная Германии (Футбол)
- Йоахим Лев
- Антонио Конте