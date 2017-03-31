Цауня продолжит карьеру в "Рижской футбольной школе"

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Цауня сегодня подписал контракт с латвийским клубом "Рижская футбольная школа", который выступает в высшей лиге Латвии, сообщает Sporta Centrs. Игрок уже присоединился к команде, но не сможет принять участия в ближайшем матче из-за травмы. Латвийские журналисты предположили, что эта информация может быть преждевременной первоапрельской шуткой, но спортивный директор клуба Александр Усов подтвердил подписание договора.

Цауня расторг свой контракт с ЦСКА в начале 2017 года. В этом сезоне Цауня не сыграл ни одного матча из-за повреждения голеностопа.