20:17 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Цауня продолжит карьеру в "Рижской футбольной школе"

0
0
0
0

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Цауня сегодня подписал контракт с латвийским клубом "Рижская футбольная школа", который выступает в высшей лиге Латвии, сообщает Sporta Centrs. Игрок уже присоединился к команде, но не сможет принять участия в ближайшем матче из-за травмы. Латвийские журналисты предположили, что эта информация может быть преждевременной первоапрельской шуткой, но спортивный директор клуба Александр Усов подтвердил подписание договора.

Цауня расторг свой контракт с ЦСКА в начале 2017 года. В этом сезоне Цауня не сыграл ни одного матча из-за повреждения голеностопа.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...