Божинов подписал контракт с командой из второго китайского дивизиона

Болгарский форвард Валерий Божинов продолжит свою карьеру в китайском клубе "Мэйчжоу Хака", сообщает Sportal.bg. Нападающий подписал контракт с командой из второго дивизиона по схеме 1+1. 31-летний футболист получит 1 миллион евро за этот сезон. Кроме того, он будет иметь процент от продажи футболок и другие бонусы.

- Контракт подписал вчера в Амстердаме, - заявил Божинов. - Завтра получу визу, а на следующей неделе отправлюсь в Китай. У меня было предложение из Казахстана, но китайцы очень хотели видеть меня в своем составе. Не буду скрывать, что финансовые условия просто отличные.

Отметим, для Божинова Китай станет шестой страной, в которой он играл в футбол. Ранее были Италия, Англия, Португалия, Болгария и Сербия. "Мэйчжоу" - 12-й клуб нападающего. До этого он выступал за "Лечче", "Фиорентину", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Парму", "Спортинг", "Верону", "Виченцу", "Левски", "Терану" и "Партизан".