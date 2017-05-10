Bloomberg: ФИФА уволила главу комитета по управлению из-за недопуска Мутко к выборам в совет

По информации источников издания Bloomberg, глава комитета по управлению ФИФА португальский политик Мигель Мадуро уволен из-за решения о недопуске вице-премьера РФ Виталия Мутко к выборам в совет организации. Мадуро пришел в ФИФА в прошлом году по приглашению президента Джанни Инфантино. Его задачей было улучшение имиджа ФИФА после громкого коррупционного скандала.

Чиновник узнал об отставке 9 мая, за несколько часов до того, как он должен был прибыть на заседание ФИФА в Бахрейне. По информации издания, увольнение Мадуро связано с его ролью в принятии решения о запрете на участие в выборах в совет ФИФА Мутко.

Решение было принято в марте этого года из-за того, что Мутко занимает пост вице-премьера РФ, то есть является действующим политиком и в случае избрания мог бы нарушить пункт устава о политическом нейтралитете. Окончательное решение о блокировке кандидатуры Мутко принимал комитет, возглавляемый Мадуро.

По данным источников Bloomberg, впоследствии высокопоставленные чиновники ФИФА предупреждали Мадуро, что это решение приведет к серьезным трудностям в отношениях с Россией. Сам Мадуро отказался комментировать эту информацию.

Также 9 мая из ФИФА были уволены руководители комитета по этике Корнел Борбели и Ханс-Йоахим Эккерт. Комитет по этике вел дела в отношении членов организации, замешанных в коррупционном скандале, который разгорелся в мае 2015 года, когда власти США обвинили нескольких чиновников ФИФА в коррупции.